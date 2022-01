Kylie Jenner devient la femme la plus suivie sur Instagram avec plus de 300 millions d'abonnés

Kylie Jenner, influenceuse, femme d'affaires et membre du clan Kardashian, est devenue la femme la plus suivie au monde sur Instagram en atteignant le chiffre mirobolant de plus de 300 millions d'abonnés.