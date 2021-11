En octobre 2022, cela fera 20 ans que Serge Ducas livre quotidiennement ses horoscopes dans La DH. La tête dans les étoiles, il l’a depuis ses 20 ans. Son métier est une passion, dit-il à qui lui demande comment il est tombé dans la marmite des astres.

Mais il n’a pas commencé comme astrologue. Il a été pâtissier ! Et avant cela, il se rêvait chanteur. Et ce rêve de monter sur scène, il va bientôt se concrétiser. En mai prochain, il présentera au public son premier spectacle. Un seul en scène. Un "astro one man show" comme il l’appelle. Une première puisqu’à sa connaissance, jamais aucun astrologue ne s’est lancé dans une telle aventure.

