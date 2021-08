L'exposition "The World of Steve McCurry" prolongée jusqu'au 10 octobre

Divers

L'exposition "The World of Steve McCurry", qui a investi le Waagnatie Expo d'Anvers depuis le 12 mai 2021, sera prolongée jusqu'au 10 octobre 2021, annoncent mardi les organisateurs. Le public pourra donc profiter d'une dernière occasion d'admirer l'œuvre du plus emblématique des photographes contemporains.