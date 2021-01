On ne va pas jouer en salle en 2021, il faut l’accepter", déplore le comédien belge Michael Dufour, ancien animateur sur RTL-TVI, au sujet de la crise sanitaire qui touche de plein fouet le secteur culturel et événementiel à l’arrêt depuis presque un an. "J’espérais que la culture allait redémarrer cette année mais j’ai bien compris que cela ne se fera pas avant octobre. Et encore, sous quelles conditions ? Donc je me motive à chercher de nouveaux concepts car j’en ai marre de rester chez moi."

À commencer par cette idée ovni : Côté cour et jardin (réservations par mail via Spectacle@skynet.be ou sur la page Facebook de Michael Dufour). Son principe ? Les spectateurs assistent à un véritable show ou pièce de théâtre, à la mise en scène adaptée et avec les voix des comédiens diffusés sur haut-parleur dans le domicile des spectateurs, en le regardant derrière les vitres de leur maison. "Cette crise m’a fait énormément douter de moi, de ce que je faisais, de mes choix, confie l’auteur de la pièce à succès Faites l’amour avec un Belge. Le contact avec les gens, c’est toute ma vie ! Je suis né de là, quand je chauffais les salles sur les plateaux télé. C’est dur quand on te dit que tu ne peux plus avoir ce contact. J’avais donc aussi des doutes pour l’avenir. J’essaye alors de rebondir de manière positive."