"Ma copine et moi, on adore aller sur les marchés de Noël. Alors on a décidé d’en construire un : le Kayak enchanté !" Ceci n’est pas une blague de l’humoriste PE lancée au détour d’un vin chaud, lui qui, sur Facebook, se moque habituellement des comités de concertation. Cet optimiste de nature qu’est Pierre-Emmanuel a vraiment recréé la magie de Noël chez lui, dans son jardin, avec un cabanon, des guirlandes, un sapin, un brasero et un peu d’huile de coude. "J’ai investi à peine 140 euros car tout a été construit en bois de récupération", confie l’artiste qui avait déjà érigé un potager lors du premier confinement.

On le voit, la crise sanitaire pousse nos artistes à créer des initiatives originales, inspirantes et positives.