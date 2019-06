Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Malik Benthala, Matthieu Madénian, Tomer Sisley et on en passe… Beaucoup d’humoristes français ont récemment été accusés de plagiat par le compte Youtube Copy Comic. Parmi eux, un seul humoriste belge mais qui officie essentiellement dans l’Hexagone, sur Canal + et France Inter. Tour à tour chroniqueur chez Drucker, Arthur ou encore Stéphane Bern, Walter cartonne partout où il passe avec son spectacle Belge et méchant.

Rencontré sur le tournage du film Lucky (par le réalisateur de Dikkenek), Bertrand Wautlet de son vrai nom, a tenu à réagir aux accusations de plagiat portées contre lui il y a un an. Copy Comic mettant en avant les coïncidences de certains de ses sketchs avec des humoristes anglophones comme Louis C.K., Richard Jeni, Wanda Sykes et Dylan Moran.

(...)