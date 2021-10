La jeune humoriste belge revient pour deux soirs avec son stand up " Bon anniversaire Jean " au TTO

On ne renie jamais ses racines. Alors que Paris, ses lumières, ses salles de spectacle et ses radios s’arrachent nos humoristes, ils ont toutes et tous décidé de continuer à nous faire rire et/ou grincer des dents en Belgique. Fanny Ruwet, happée notamment par une chronique dans l’émission de Nagui "La bande originale" sur France Inter, investit pour deux soirs (au moins…) la grande salle du Théâtre de la Toison d’Or à Bruxelles.

Au menu de son (premier) stand up "Bon anniversaire Jean", elle pose un regard à la fois transparent et désabusé sur sa vie, ses relations passées ou actuelles, son adolescence ingrate, son manque d’empathie, sur les rapports avec les filles, avec les garçons. Avec ses lunettes noires posées sur une tête ronde, elle débite des vannes qui percutent, qui font mal, qui claquent, qui égratignent. Bonne chance à sa psy…

Dans la salle, un public plutôt jeune, ou qui croit encore l’être, se délecte de ses piques, de son sens de la répartie et de sa capacité à créer volontairement une sorte de malaise.

Que c’est bon de se délecter de bons mots même sur des sujets où cela n’est pas permis. Ou pas…

Fanny Ruwet

Bon anniversaire Jean

Au TTO les 22 novembre et 20 décembre à 20h30

www.tto.be