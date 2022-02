Vous connaissez la chanson, devenue un véritable succès, de Thomas Dutronc " J’aime plus Paris " ? Avec un second degré propre à la famille, il étrille les raisons pour lesquelles il a fui la capitale. Maxime Gasteuil, natif de Bordeaux et qui a habité Saint-Emilion durant toute sa jeunesse, a effectué le chemin inverse. Son spectacle relate les aventures d’un provincial qui débarque à Paris et doit s’adapter aux coutumes locales.

Des vannes qui font mouche et qui lui ont permis de remplir des Zénith en France et sa tournée annonce (encore) Lille, Lyon, Dijon mais aussi… Bruxelles. Bonne nouvelle aux candidats puisque la jauge est passée à 90%. Le Cirque Royal et " Maxime Gasteuil débarque en ville " vous attendent, ce dimanche 6 mars (attention, c’est à 18 heures).

" Je suis ravi de revenir en Belgique car cela clique bien avec votre public, affirme celui qui a pris le parti de monter à la capitale il y a bientôt dix ans et qui compte plus de deux millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Vous êtes très réceptifs. A la fois, vous aimez bien Paris, qui peut dire le contraire, mais vous aimez vous en moquer et notamment de ses travers. "

Parce que la France, ce n’est pas Paris. Parce que Paris, ce n’est pas la France. Des Parisiennes à son apprivoisement du métro, des marchés bios qui fleurissent un peu partout en passant par les blogueuses et leurs selfies la bouche en coeur, des appartements minuscules aux boites de nuit, tout y passe.

"En tant que provincial, j’ai éprouvé des difficultés à saisir les codes, à dompter ce monstre qu’est Paris. C’était un peu mon rêve américain. Aujourd’hui, j’aime cette ville autant qu’elle m’exaspère. Maintenant que j’y habite, je me suis créé des réseaux, des amis. Néanmoins, le repas en famille du dimanche midi où l’on sort une bouteille de vin me manque. La convivialité, les potes,… A Paris, c’est jus de betteraves et toast au tofu. J’adore ce que l’on appelle parfois péjorativement le France d’en bas. Je la fais remonter ! "

Dans le spectacle du trentenaire, né (le spectacle…) en 2018 et interrompu par la pandémie, pas de Covid ni de politique.

" Je suis un humoriste. Je suis sur scène comme dans un dîner avec des amis. Nous sommes là pour nous amuser, pour rire, pas pour de grandes réflexions philosophiques. Après ces deux années de stress, nous avons, vous avez besoin de vous détendre. "

Profitez-en. Le second spectacle n’est prévu qu’en 2024. Ce sera au Forum de Liège et à Forest National à Bruxelles.

Maxime Gasteuil débarque en ville et au Cirque Royal le dimanche 6 mars à 18h.

www. cirque-royal-bruxelles.be