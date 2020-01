2020 est un virage important pour Rire ensemble, annonce Mourad Maimouni, président de l’événement qui pourfend les idées reçues depuis 2012. D’une simple soirée, on passe en mode festival et on espère devenir incontournable. Bruxelles n’avait pas encore de festival international de l’humour et il était temps de le mettre en orbite pour en faire le plus gros de Belgique." Celui qui fait aussi partie du comité Afrique du rire - d’où la présence d’un décrochage Rire ensemble Afrique avec notamment l’adaptation du Dîner de cons (Gaou’s story) - veut se positionner au même stade que les renommés festivals de Montreux et Montréal. "Personnellement, j’en avais marre de voir les humoristes belges briller ailleurs plus que chez nous. Il faut traverser la frontière pour se rendre compte qu’ils les mettent en avant et pas ici."

