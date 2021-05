Ce voyage a réellement changé ma vision de la vie, de comment j’ai envie d’éduquer mes enfants, des valeurs que j’ai envie de leur transmettre, nous confie l’animatrice de RTL-TVi Jill Vandermeulen qui vient de finaliser son documentaire humanitaire (sur le fléau de la gale et l’horreur des faux Talibés), visible sur sa chaîne YouTube. Mais aussi des prochains voyages ou combats plus proches de chez nous que j’ai envie de faire pour continuer à aider. Car il faut aider de manière régulière et non pas juste une fois pour faire bonne figure. J’ai vraiment envie d’utiliser ma voix et mon statut un peu hors norme à bon escient. Pour véhiculer des valeurs importantes. Car aider et faire de l’humanitaire, c’est à la portée de tous."