Manon Lepomme a trouvé la parade pour pouvoir jouer tout l’été malgré les contraintes liées au Covid-19. "On a aménagé une scène et de l’éclairage pour 150 places à Becco, du côté de la commune de Theux, se réjouit l’humoriste liégeoise, connue pour son one woman show à succès Non je n’irai pas chez le psy. Et le second endroit sera la ferme où j’ai travaillé pour la saison des fraises durant le confinement. Là, ce sera un peu plus petit, 100 personnes." Ce séjour à la ferme lui a appris énormément sur le milieu agricole. De quoi la voir présenter L’amour est dans le pré ? (Rire) "Non mais j’ai justement parlé de cette émission avec les agriculteurs et c’était marrant d’entendre leur vision de la chose", raconte-t-elle.