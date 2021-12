Après avoir poussé la chansonnette pour Noël il y a quelques années, David Antoine s'est fixé un nouvel objectif pour aider l'association Pêcheurs de lune et aider les enfants malmenés par la vie : vendre 10.000 étoiles en 30 jours. Cette opération a eu un véritable succès dès son lancement en novembre dernier. Les étoiles se sont, en effet, retrouvées dans 260 points de vente à travers la Wallonie et Bruxelles. "Beaucoup d'entre eux sont déjà sold out", nous explique David Antoine avant de préciser que chaque étoile est vendue au prix de 5 euros et que l'intégralité des bénéfices est reversé à l'association Pêcheurs de Lune.

"A différents moments de ma carrière en radio, j'ai aidé, avec mes camarades, et ce de manière discrète, des associations qui étaient dans le besoin. On a été marqués par la détresse sociale de certains bouts de chou qui n'ont pas la chance de rentrer chez eux pour Noël et qui se retrouvent seul avec leur éducateur alors qu'ils auraient envie, comme les autres enfants de leur âge, d'être chouchoutés par leurs proches. L'argent récolté grâce à notre action permettra à ces enfants d'avoir eux aussi l'occasion de trouver un cadeau pour eux sous le sapin. On ne changera pas le monde mais on aimerait leur offrir un Noël plus ou moins normal", explique l'animateur. "On veut rester quand même quant à notre participation à l'opération. On ne veut pas casser la magie. Pour les enfants, nous ne sommes que les lutins du Père Noël. Mais, les éducateurs leur disent souvent que le Père Noël connait Radio Contact. On reçoit donc des centaines de dessins à l'approche des fêtes. Ca nous fait chaud au coeur, évidemment."

A terme, David Antoine souhaiterait que l'opération 10.000 étoiles s'installe comme l'ai fait le sac à sapins, par exemple, et qu'elle rayonne même au-delà de Radio Contact. "Je me projette et je me dis qu'avec les années ce serait bien que d'autres médias se mobilisent également pour cette action qui fait beaucoup de bien autour d'elle." La preuve, depuis le début du projet, près de 12.000 enfants ont reçu une réponse du Père Noël avec un cadeau de leur choix, sous le sapin.

Infos sur: www.10000etoiles.be