Jusqu’au 8 août, c’est sur les routes d’Italie qu’il profite des vacances avec sa famille. Ce qui n’empêche pas Jean-Louis Lahaye de travailler et d’enregistrer, à distance, des "voix témoin" pour son émission, La Belgique criminelle, qui cartonne autant en radio (La Première) qu’en télé (ce soir, en prime time sur La Une). Un succès qui réjouit d’autant plus l’animateur que la mise en boîte des différents numéros a dû se faire - coronavirus et (dé) confinement obligent - dans des conditions assez compliquées.

"L’émission a commencé l’année dernière en radio et on a eu la chance d’être beaucoup podcastés, explique-t-il. En discutant avec François Tron, qui était content du succès de l’émission, il a lancé Maintenant, il faut le faire en télé. Je l’ai donc proposé à Sandrine Graulich (la responsable du secteur magazine de société, NdlR), en lui montrant un petit extrait de deux minutes. Elle m’a dit que c’était exactement ce qu’elle voulait et que c’était la bonne émission au bon moment. On a commencé les tournages fin mai."

(...)