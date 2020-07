Dieudonné a une nouvelle fois vu son compte Youtube supprimé, en 16 minutes cette fois-ci.

Alors que sa première chaîne, qui comptait plus de 400.000 abonnés, avait été supprimée hier dans le cadre des processus de modération classiques de Youtube, le second compte, qu'il venait de créer, a lui été supprimé en 16 minutes cette fois-ci. Apparemment, cette suppression se serait faite sans avertissement ni explication, "allant à l'encontre totale de leur règles générales et des lois actuelles".

Mais ce dernier ne se laisse pour autant pas abattre. Dans une vidéo postée sur le site Quenelplus, il explique vouloir riposter. "Ce combat qui est mené contre moi, vous le savez l'est en réalité contre la France éternelle (...) Notre ennemi s'est déclaré, il nous a chassé hier et aujourd'hui encore de YouTube et aujourd’hui en moins de 15 minutes. Nous allons riposter sur deux fronts. Sur le front de la justice, les avocats vont bien entendu poursuivre cette décision injuste qui est due à la pression exercée depuis un certains temps par des lobbys communautaires et nous allons vous suggérer de résister en vous abonnant, gardons ce lien entre nous", a-t-il déclaré.