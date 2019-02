" Cette sixième édition du Smile and Song est importante car elle confirme que l’on va bien s’installer à Bruxelles , souligne Jérémy Ferrari, au sujet de son festival qui combine humour (Fary, Jamel Debbouze, etc.) et chanson (Kendji Girac). Au démarrage, on était à Louvain-la-Neuve car il est très compliqué (...)