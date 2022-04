Il faut d’abord comprendre ce qu’est le canal R/Place qui compte aujourd’hui plus de 4,8 millions de membres. Lancé depuis le début du mois d’avril par Reddit, le principe est plutôt simple. Il s’agit d’un espace interactif et collectif, où n’importe quelle personne possédant un compte sur le site peut déposer un pixel de couleur toutes les 5 minutes. Le but est de voir se construire une fresque communautaire géante de 4 millions de pixels, où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Le tout est totalement gratuit.

Mais très vite, des communautés se forment et s’organisent pour que leur production ressemble à ce qu’ils désirent. Il faut savoir créer, mais également défendre puisque les autres groupes pouvaient empiéter sur "le territoire" des autres afin d’avoir un plus grand espace de création. L'initiative a rapidement évolué en “bataille de pixels” et des “traités de paix” sont actés entre les différents groupes.

© Reddit

Pourquoi une si grande popularité?

Au départ restée discrètement sur le site, cette histoire est très vite arrivée aux oreilles des streamers et youtubeurs francophones les plus populaires. Porté par Kameto (créateur de contenu français à plus de 1,3 million d’abonnés sur Twitch), il a très vite compris qu’il allait avoir besoin de toute la communauté gaming française pour l’épauler. Après avoir lancé un appel sur Twitter, plus de 10 000 personnes sont venues lui prêter main forte dans son combat face à la communauté espagnole et américaine, guidées par les plus grands streamers de leur pays.

L’événement a pris encore plus d’ampleur lorsqu’il est devenu le sujet le plus débattu sur Twitter ce week-end. De nombreuses personnalités ont réagi face à cet engouement, dont notamment un certain Eric Zemmour. “Bravo à nos internautes français qui défendent notre beau drapeau tricolore sur Reddit ! La France a besoin de vous, la Reconquête se fait aussi sur Reddit", écrivait le candidat à la présidentielle française.

Une intervention qui est mal passée auprès des fans du jeu collaboratif, sentant que le candidat à la présidence s’approprie l’événement du moment.

Et la Belgique?

Notre Belgique n’est pas en reste dans cette guerre puisqu’elle a gagné un bel espace et réussi à placer de nombreuses références en rapport à notre beau pays. Sur une longue banderole aux couleurs de notre drapeau, les membres de la communauté Reddit belge ont réussi à placer entre autre le célèbre Manneken Pis, l'emblème des Diables Rouge, le logo de Jupiler, le visage de Stromae ou encore la fameuse célébration entre Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne.

© Reddit

Une deuxième partie, isolée de la première, affiche quant à elle Tintin, la gaufre et le chocolat, Les Schtroumpfs ou encore René Magritte.

© Reddit

Malheureusement, cette "Pixel War" a pris fin dans la nuit de lundi à mardi, vers 1h du matin. Le résultat obtenu est une belle et immense fresque numérique collaborative (à découvrir en haute résolution ici). Un très beau coup de publicité pour la plateforme Reddit qui a permis de donner rendez-vous aux internautes du monde entier afin qu’ils puissent honorer leur pays ou communauté.