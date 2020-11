Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, les organisateurs souhaitent avant tout préserver la santé des visiteurs, de ses collaborateurs et partenaires. Ainsi, et sous réserve d’un assouplissement des mesures sanitaires actuellement en vigueur, LANTERNA MAGICA ouvrira ses portes au public du 5 février au 14 mars 2021.

Les billets achetés restent valables pour les nouvelles dates sans aucune autre formalité. Chaque détenteur de tickets sera personnellement contacté par e-mail afin de reprogrammer leur visite. La vente des places demeure toujours accessible via www.lanternamagica.be. Conscient de la gêne occasionnée, MB Créations souhaite naturellement une évolution positive et rapide de la situation sanitaire et remercie chacun et chacune de leur soutien et de leur compréhension par rapport à ces circonstances inédites.