Redonner de l'espace parents/enfants, tel est le pari de Binocolo. En plein crowdfunding, la star-up belge développe du mobilier et des jouets aussi design qu’écoresponsables pour enfants et crée ainsi une relation durable avec eux.



"Depuis le Covid, je vois des changements de société dans tous les domaines, nous confie la bruxelloise Margaux Vaghi, cofondatrice de Binocolo Design qui imagine et réalise des jouets et du mobilier écoresponsable en bois. Je m’entraîne d’ailleurs à être plus raisonnable partout."

Cette chercheuse en relations internationales et environnementales s’est reconvertie, avec l’aide de la designer Aria Ann rencontrée par hasard via un collectif d’artistes, dans ce projet ludique, durable (dans le temps mais aussi via son impact écologique) et made in Belgium. En italien, Binocolo signifie d’ailleurs… "jumelles". Comme ces deux mamans mais aussi comme ces objets du quotidien qui permettent de regarder loin devant nous. "Il y a une réception différente au discours écoresponsable depuis le Covid, assure Margaux Vaghi. On est sorti du discours moralisateur. Avant, c’était chacun de notre faute. Aujourd’hui, comme cela mobilise plus de monde, je suis la première à dire que je n’ai pas les moyens de consommer que du durable non plus. Mais je fais extrêmement attention à tout. Mes enfants ne mangent que du bio par exemple et mon but est de passer le flambeau à la génération future. Leur expliquer la différence entre un jouet made in China et de chez nous. Qu’on ne va pas en acheter dix parce que c’est moins cher et en plastique." Des valeurs importantes pour Margaux qui a donc conçu avec Aria des objets qui stimulent l’imagination de nos bambins et créent des moments de partage entre petits et grands.

Mêler jeu et apprentissage