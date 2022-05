"La Princesse Esméralda, bien connue pour ses engagements écologiste et féministe, nous fera l’honneur de publier une chronique mensuelle sur le site des Grenades", annonce la RTBF par communiqué au sujet du Shot des Grenades, podcast qui se penche chaque mois sur une question genrée, diffusé sur La Première et signé Mathieu Neuprez et Camille Wernaers.

Le premier sujet de notre membre de la famille royale? Le rôle des femmes dans les processus de paix, et par extension, la nécessité que "plus de pays intègrent le principe d’égalité des genres au niveau des décisions".