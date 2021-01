Notamment en jouant la carte de la diversité. En plus de confier le rôle principal à la jeune Halle Bailey, le réalisateur Rob Marshall vient d’engager une des stars de la série The Undoing, Noma Dumezweni, pour incarner une héroïne encore mystérieuse, qui n’existait pas dans le dessin animé. Elle rejoint donc au casting Melissa McCarthy (alias la cruelle Ursula), Javier Bardem (le nouveau visage du roi Triton), Awkwafina (la voix de la mouette Eurêka), Daveed Digs (le timbre du crabe Sébastien) ou Jacob Tremblay (qui double le poisson Polochon). Et comme si cela ne suffisait pas, Alan Menken composera des chansons inédites pour agrémenter ses classiques. Autant de nouveautés dans un film, c’est aussi ce qui nous a manqué l’an dernier.