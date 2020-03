Philippe Labro garde espoir : "L’homme est capable de s’habituer à tout."

Malgré les réseaux saturés et des téléphones capricieux, comme promis, Philippe Labro nous appelle de la campagne, où il a choisi de passer cette période de confinement, avec son épouse. Seuls au monde ? Pas vraiment, car il a pris soin d’emmener avec lui certains de ses meilleurs amis, Guillaume Apollinaire et Louis Aragon.

" Le confinement, je sais ce que c’est ", nous confie l’auteur et journaliste. " J’ai connu plusieurs problèmes de santé assez graves et j’ai passé pas mal de temps dans les hôpitaux. J’éprouve une gratitude infinie et une reconnaissance éternelle pour le personnel de santé. Je ne dirai jamais assez la reconnaissance que nous devons avoir aux médecins, infirmières, anesthésistes, aides-soignants. Je n’ai pas redécouvert cela, je le savais. Mais il faut le redire, néanmoins. "

En revanche, ce que le confinement lui a fait redécouvrir, c’est que " la seule solution, dans de telles crises, c’est l’amour et la solidarité. Mais aussi l’altruisme et la modestie. Admettre que l’on ne sait rien", dit-il en baissant la voix. Avant d’ajouter, l’espoir aux lèvres : " Mais l’homme est capable de s’habituer à tout et, au bout du chemin, il y a l’espoir. Même si l’on n’y est pas encore arrivé… "

Philippe Labro cite encore les vertus " basiques " et les " lois éternelles, Sophocle "... Il cite le courage, la patience, l’endurance. Et la " certitude de l’incertitude. Il faut être conscient de l’impermanence des choses. Nous ne sommes que de petits éléments dans cet univers extraordinaire et mystérieux ".

Le temps qu’il a aujourd’hui devant lui, il le met à profit pour écouter de la musique, lire, réfléchir. " Ce que l’on fait moins, hélas !, quand tout va bien, qu’on est au boulot et qu’on agit. Je prends des nouvelles de ma famille, de mes enfants, de mes amis. J’avoue, je ‘réseaute’ beaucoup. "

Par la Poste, il s’est également fait envoyer certains ouvrages dans lesquels il avait envie de se replonger pour y trouver de la beauté, dont l’Anthologie de la poésie française de Georges Pompidou. "Une somme, un livre exceptionnel", dit-il. À ses côtés, également, Beethoven et Bob Dylan, Sinatra à Mahler. " Je mélange tout sans complexe, ni discrimination ", sourit-il. " Toute musique me saisit, me plaît. J’ai toujours une chanson dans la tête, Brel, Brassens, Bécaud, Trenet, Barbara. "

Accro aux infos, lui dont le journalisme emplit les veines depuis qu’il a 15 ans, Philippe Labro avoue qu’il aime toujours avoir " un vrai journal entre les mains. J’écoute beaucoup la radio, je regarde la télé, surtout le matin, où là c’est assez frénétique. J’ai encore de nombreux contacts avec des correspondants, des confrères et des collaborateurs. Mais il faut aussi pouvoir couper le fil. Rester informé, c’est une chose. Se faire bombarder par la somme des infos, fausses, alarmistes et parfois rassurantes en est une autre ".

Pas à la hauteur

Enfin, comment ne pas évoquer avec lui les États-Unis - où il vécut, travailla et écrivit de si jolis romans - et la politique de Donald Trump ?

"Je suis accablé pour mes amis américains", dit-il. "Trump n’est pas un leader. C’est un homme qui ne pense qu’à son image, qu’au business. Toute crise révèle les grands hommes. Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, lui, sait très bien tenir les choses, prendre les bonnes décisions. Heureusement, c’est un pays fédéral où les États décident. Car le patron n’est pas à la hauteur. Or, le monde a besoin d’une Amérique solide."