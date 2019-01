On ne touche pas à Johnny.

Johnny Hallyday n’a pas fini de faire parler de lui… pour le plus grand malheur de ses fans. Car en dehors de son album posthume, ce ne sont que polémiques, coups bas et autres règlements de comptes qui s’invitent dans l’actualité. Le dernier en date concerne le spectacle musical L’Idole des jeunes écrit par Fabien Lecœuvre. Attendu cette année, il pourrait ne jamais voir le jour, Laeticia Hallyday et Sébastien Farran faisant barrage. "Johnny Hallyday étant une marque commerciale, elle ne peut s’utiliser comme cela, a indiqué l’ex-manager du chanteur. Le fait de ne pas le nommer dans un spectacle qui relate sa vie ne signifie pas que l’on n’utilise pas la marque." À ce rythme, Johnny Hallyday va finir par mourir une seconde fois… définitivement.