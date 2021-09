Sur ordre de la préfecture de police, la station Bercy est fermée suite à une manifestation", entend-on dès notre arrivée dans le métro parisien.

Et à la sortie de la salle de Bercy, rebaptisée l’Accor Arena - où le Taulier tient le record du nombre de concerts avec 101 performances - des cris de fans scandent en chantant "Johnny Hallyday, Johnny Hallyday".

Ce mardi 14 septembre marquait en effet un grand jour pour le rock’n’roll avec l’inauguration de l’esplanade Johnny Hallyday en fanfare - un showcase d’Yvan Cassar (avec Yodelice et Yarol Poupeau) sur les musiques du Taulier - et un cortège de bikers. " Une journée de fête et dans nos têtes, on vit une contradiction ", nous glisse le musicien à la crinière qui a réorchestré le Taulier et avait été son pianiste sur plusieurs Bercy. "On a envie d’être joyeux avec les bikers et cet endroit va aussi devenir un lieu sacré de la musique. Je suis content car cela fait longtemps que je bosse sur son patrimoine. Il n’est plus là mais j’ai l’impression qu’il est toujours là. Le plus important est qu’on voit qu’il est aimé et sera toujours autant aimé."