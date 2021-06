Trente-cinq ans après sa mort, l’héritage du bouffon devenu roi est visible sur toutes les scènes de France et d’ailleurs.

Le 19 juin 1986, quand les chaînes de télé interrompent leurs programmes pour annoncer la mort de Coluche, dans un accident de moto, à Opio, dans les Alpes Maritimes, c’est toute la France (et bien au-delà) qui se prend un uppercut d’une rare violence. Ainsi donc, le trublion, le bouffon, celui qui savait comme personne raconter l’histoire d’un mec, celui qui avait fait se gondoler plusieurs générations et en avait énervé tout autant, venait de tirer sa dernière révérence. Renversé par un camion. Putain de camion, comme le chantera deux ans plus tard son pote Renaud, sur un album dédié aux enfants du comique.