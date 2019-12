Le champion de YouTube se dit fatigué et décide de prendre une pause à durée indéterminée.

Si vous êtes quadragénaire ou même un peu plus âgé que ça, vous n’avez sans doute jamais entendu parler de PewDiePie. Ou alors, si ce nom s’est glissé par inadvertance dans vos pavillons, peut-être avez-vous pensé qu’il s’agissait d’une marque de surgelés. Ce qui doit constituer un sacrilège pour toute la tranche de la population qui va des ados aux trentenaires. Et pour cause : sous ce pseudo se cache le vidéaste indépendant le plus populaire au monde. Devenu le premier Youtubeur à dépasser la barre des 100 millions d’abonnés grâce à ses 4 000 vidéos. Aujourd’hui, ils sont 102 millions à le suivre tout autour de la planète.

Mais sa réussite a un prix. Et celui-ci commence manifestement à lui paraître beaucoup trop élevé. Aussi vient-il de décider de prendre une pause d’une durée indéterminée en 2020. "Je fais une pause de YouTube l’an prochain , a annoncé le Suédois de 30 ans. Je voulais le dire en avance parce que je me suis décidé. Je suis fatigué. Je me sens très fatigué. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais pour que vous le sachiez, l’année prochaine, assez tôt, je m’en irai pour un petit moment. J’expliquerai cela plus tard, mais je voulais prévenir."

Ces dernières années, il s’était retrouvé au centre de quelques polémiques, notamment pour des propos racistes ou antisémites. Mais aussi parce que le responsable de la tuerie de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, avait recommandé à tout le monde de s’abonner au compte de PewDiePie. Ce dernier s’était dit "écœuré" d’être associé à cet acte terroriste.

D’évidence, il ressent désormais le besoin de relâcher la pression médiatique. Tout file à la vitesse de l’éclair sur les réseaux sociaux. Y compris, parfois, les carrières.