"Du fait de la pandémie du coronavirus et des restrictions grandissantes quant à la tenue de rassemblements publics dans un endroit clos tant en France qu’en Belgique nous sommes au regret de vous informer de l’annulation du (LOL)2 Festival prévu entre le 1er et le 5 avril 2020, annonce le festival d'humour", organisé par la producteur et réalisateur Gérard Puliccino, par communiqué.

"Nous remercions pour leur confiance le public nombreux, les artistes et leur production, le bourgmestre Nicolas Martin, le maire Bernard Baudoux, tous nos fidèles partenaires média (RTL-TVI, France Bleu Nord, La Voix du Nord, Ciné Télé Revue, La DH Les sports, etc) et nos prestataires pour leur confiance et soutien."

Les spectateurs qu se réjouissaient d'aller voir Anne Roumanoff, Jean-Marie Bigard ou encore François Pirette seront toutefois remboursés. "Nous mettons en place avec Ticketmaster Belgique, notre partenaire exclusif de billetterie une procédure de remboursement des billets. Nous vous informerons plus en détail des modalités pratiques dans les meilleurs délais. Une fois l’épidémie définitivement derrière nous tous, nous nous remettrons au travail pour vous proposer un nouveau rendez-vous."

"Pour plus d’informations dans les prochains jours, nous vous invitons à consulter notre site internet www.lolfestival.eu et nos réseaux sociaux", conclut ainsi la production du (LOL)2 Festival