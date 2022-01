Lors des fêtes de fin d’année, Zidani avait publié ceci sur ses réseaux sociaux: "F*ck le Codeco, au théâtre ce soir !" Déguisée en l’un de ses personnages fétiches, l’artiste rebelle esquissait même un doigt d’honneur en direction de ce fameux Codeco polémique du 22 décembre qui avait fermé la culture sans explication valable. "On n’avait pas le choix…, nous confesse la comédienne bruxelloise de 53 ans qui avait participé à la manifestation du 26 décembre dernier au Mont des arts, à Bruxelles, et qui sera de retour ces 20, 21 et 22 janvier au Théâtre 140 avec son spectacle Arlette, l’ultime combat (www.le140.be). Ce n’est pas forcément poli mais il ne nous reste plus que l’insulte car ces gens sont tellement incompétents… Comme avec ces histoires de billetterie fermée puis rouverte, c’est du n’importe quoi ! Ou encore cette jauge de 200 places. Ils ont condamné des salles entières à ne pas pouvoir travailler ! Ça n’a aucun sens !"