“J’ai eu de gros coups durs dans ma vie et je suis toujours resté optimiste, mais, là, j’ai envie de baisser les bras”, se désole Daniel Hanssens, le directeur de la Comédie de Bruxelles dans son communiqué aux allures de dernier espoir. A l'heure où la crise sanitaire perdure et que les perspectives d’une réouverture prochaine des théâtres est envisagée à demi-mot ("si la situation sanitaire se maintient, ça sera pour le printemps") par la ministre de la Culture, le comédien et metteur en scène se voit contraint de reporter son troisième et ultime spectacle de la saison, Ramsès II. "Car même si le gouvernement décidait de rouvrir les théâtres en mars, le nombre de spectateurs admis en salle ne nous permettrait pas de créer notre spectacle dans des conditions financièrement acceptables. La saison complète est annulée. C’est une année blanche pour la Comédie de Bruxelles. Du jamais-vu." Et ce n'est pas le dernier comité de concertation de vendredi, qui n'a donné aucune nouvelle perspective pour la culture en général, qui va changer la donne.