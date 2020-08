Cela n’a échappé à personne, cela fait quelques mois que RTL remet à l’honneur, en télé comme en radio, les émissions qui ont fait ses grandes heures depuis la fin des années 80. Rebelote avec l’un de ses rendez-vous culte : Place royale. À la différence qu’il ne s’agit pas ici de réchauffé mais d’une déclinaison inédite de ce programme consacré à l’actualité des têtes couronnées.

Thomas de Bergeyck l’a toujours dit, il regrettait la fin de cette aventure en 2018. "C’était triste pour pas mal de gens. D’ailleurs, on me demande presque tous les jours quand est-ce que Place royale va revenir à l’antenne. On m’associe à ça alors que je présente les journaux de 13 heures et de 18 heures quotidiennement. Si on m’en parle, c’est parce que ça reste une marque forte et 100 % belge. Une invention RTL qui transcende les époques puisqu’elle a commencé il y a 26 ans. Je suis très heureux de pouvoir redémarrer cela avec une formule innovante."

(...)