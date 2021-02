"Fin mars. Pas grand monde sur les routes. On nous demande d’éviter les déplacements inutiles. À cause d’un pic de pollution ? Non, à cause d’un virus. Les panneaux publicitaires me demandent de rester chez moi. Je n’ai jamais vu un tel matraquage.” C’est par ces mots que début Ceci n’est pas un complot, un documentaire belge qui entend décrypter comment les médias racontent la crise sanitaire engendrée par le Covid-19. Il devait être diffusé lors du festival Ramdam à Tournai, mais le report de l’événement fait qu’il est aujourd’hui à voir gratuitement sur YouTube et sur la plateforme Vimeo, avant, qui sait, une diffusion en salle quand la situation le permettra.

C’est l’attitude de ses parents face au coronavirus qui a poussé le Verviétois à s’intéresser à la question en interrogeant des journalistes dans son cercle de relations pour savoir ce qu’ils disent de la pandémie, mais aussi comment ils en parlent et ce qu’ils taisent. Ce qu’ils taisent ? Complot ? “Je ne crois pas, non. Ceci n’est pas un complot”, répond le journaliste-réalisateur dont certains documentaires ont été primés et ont remporté un indéniable succès, dont Malaria Business. Pourtant, certains passages semblent indiquer le contraire.

Un postulat de base qui pose question

Pendant le dernier quart du programme long de plus d’une heure, les accusations se succèdent : “Je n’en peux plus de cette fabrique de consentement qui tourne à plein régime”, “tyrannie du risque zéro”, “mesures liberticides”, “censure qui ne dit pas son nom”, “la distanciation sociale et le télétravail empêchent désormais les échanges de points de vue. Pourquoi les autorités ont-elles fermé tous les endroits où l’on refait le monde : les campus universitaires, les cantines les bistrots ?”, “obligation vaccinale déguisée” ou encore “l’interdiction des grands rassemblements sonne-t-elle le glas des manifestations où la population pouvait exprimer sa colère ?”… “En démocratie, la presse ne devrait-elle pas être le premier rempart contre les abus du pouvoir, s’interroge Bernard Crutzen. Dans cette crise, au contraire, elle semble accompagner le pouvoir, même dans ses délires.”