Difficile d’y voir clair sur les réseaux sociaux. Entre les informations fiables, relayées pour la plupart par les médias traditionnels et les fake news qui pullulent, les internautes y perdent leur latin. Une enquête menée par Kantar confirme qu’entre la confiance accordée aux réseaux sociaux et aux médias traditionnels, le fossé se creuse.

Pour la deuxième fois, Kantar (leader mondial de la data, des études et du conseil) a en effet sondé la confiance des Belges en nos sources d’informations quotidiennes. Twitter (6/10) et Faceboook (5,67/10) n’inspire guère confiance par rapport aux médias traditionnels, journaux économiques en tête. De Tijd et L’Écho obtiennent respectivement 8,73 et 8,51 sur 10. VRT NWS arrive en troisième place avec 8,21 sur 10. Selon l’enquête, pour gagner la confiance des Belges, les médias d’information doivent avant tout pouvoir fournir des faits précis et un contexte, mais aussi être à même de trier les informations qui méritent de faire l’actualité.

Les jeunes (18-34 ans), adeptes des réseaux sociaux, se montrent aujourd’hui plus critiques que lors de la précédente édition de l’enquête. La note de confiance accordée par les Belges de 18 à 34 ans aux réseaux sociaux a baissé de 7 % depuis l’étude de 2018 et s’établit aujourd’hui à 5,45/10. Les médias traditionnels s’en sortent mieux avec u ne note de 7/10.

"La jeune génération a grandi avec les réseaux sociaux. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’elle leur fasse plus confiance que les générations antérieures. L’enquête révèle toutefois que les 18 à 34 ans sont de plus en plus méfiants envers les informations qui leur sont proposées sur les réseaux sociaux. Autrement dit, la qualité d’une marque d’information a également une influence croissante sur la confiance accordée par la jeune génération", conclut Jelle Van Loon, Senior Research Manager chez Kantar.