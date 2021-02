Aujourd’hui âgé de 46 ans, il fera partie de la prochaine saison des Vacances des Anges sur NRJ 12. "Je serai le porte-parole du propriétaire de la villa, mais aussi ses yeux et ses oreilles, et croyez-moi, je ne suis pas sûr que les Anges apprécieront toujours les décisions qu’il prendra" , balance-t-il, depuis la République dominicaine, sur le compte Instagram du programme. "Ce que je peux vous révéler, c’est que le tournage a commencé depuis quelques jours déjà, et que c’est déjà très très mouvementé dans la villa."