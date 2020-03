Tout est parti d’une discussion… sur le Net. " Avec Dan Gagnon, on a dégagé des idées lancées à une cinquantaine d’humoristes belges actifs. D’Alex Vizorek à Guillermo Guiz en passant par Pablo Andres et tous les jeunes (Fanny Ruwet, etc.) qui jouent dans notre club, révèle Cédric Vantroyen, gérant du Kings of Comedy de Bruxelles.

Il planche sur un journal télévisé qui serait diffusé à partir de ce lundi 20 heures sur le compte Facebook et Instagram de l’épicentre du stand-up en Belgique. À la présentation de ce JT, qui n’aura rien à voir avec le Journal de confinement du Français Pierre-Emmanuel Barré, on retrouvera Serine Ayari, la jeune humoriste belgo-tunisienne qui monte. Et du côté des journalistes, d’anciens gagnants ou finalistes du concours Next Prince of Comedy. On pense à Emilie Croon, Gaëtan Delferière, André Demarteau et Nikoz de Radio Contact, qui fait aussi un pas de danse par jour sur Facebook.