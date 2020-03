Prends un petit poisson, glisse-le… dans le dos de ton voisin ! Cette année, hélas !, le choix va considérablement se réduire pour les petits farceurs qui attendent avec impatience la date du 1er avril pour s’amuser avec leurs truites et brochets de papier. Mais d’où vient cette étrange tradition qui veut que le premier jour du quatrième mois de l’année on se mette à faire des blagues ? Difficile à dire car les sources divergent et les explications sont multiples. Toutefois, l’on s’accorde sur certains points relatifs aux origines de ce que nos voisins anglais appellent l’"April Fool’s Day".