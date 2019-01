Nancy Vilbajo est sûrement une des navetteuses les plus connues du paysage ferroviaire belge. Ou, en tout cas, celle qui fait parler le plus d’elle, et pour la bonne cause : l’humour !

Car s’il y a bien une chose dont elle ne manque pas, c’est de second degré et de sarcasme. Et son terrain de jeu favori, c’est la SNCB. " J’ai pris le train pendant trois ans et j’ai noté toutes les anecdotes que j’observais dans le train, sur le quai, au guichet, etc., ce qui a donné lieu à un recueil de toutes mes petites histoires en 2015 ", raconte cette amoureuse du rail.

À l’époque, le roman intitulé SNCB, mon amour, sous forme de témoignages ferroviaires vécus au quotidien sur 365 pages, avait occasionné un certain buzz. " Vanner les contrôleurs, les navetteurs, les conducteurs, les gens du quai, c’est une recette qui a plu ", reconnaît celle qui s’adonne en général à des romans fantastiques mais qui avait voulu cette fois " déconner un bon coup " via ce bouquin illustré.

© D.R. Après le succès de son livre et les retours de ses lecteurs sur les réseaux sociaux, cette Binchoise âgée de 47 ans a donc décidé de remettre le couvert avec une adaptation théâtrale déjantée issue de son ouvrage. " J’ai donc décidé d’en faire une pièce de théâtre au vu des retours des gens. J’ai repris tous les statuts que j’avais écrits à l’époque sous forme de thématiques autour d’une même histoire ."

Et l’histoire, c’est celle de Monsieur Labeille (quoi de plus logique pour une pièce qui sera jouée au théâtre de la Ruche), un fervent amoureux du vortex ferroviaire, qui depuis tout petit rêve d’embarquer à bord d’un train. Et, un beau jour, il craque et - cassant sa modeste tirelire de fonctionnaire - s’offre son fantasme quotidien : un abonnement à la SNCB. Et, à partir de là, on monte avec lui pour suivre son aventure ferroviaire à bord du Grand Paranoïa Express sur les grands chemins "d’enfer". " Tout au long de son voyage, il rencontre des contrôleurs étranges, une nymphomane qui se croit seule dans le train lors de ses discussions téléphoniques, un conducteur fatigué, un accompagnateur qui nous fait un one-man-show au micro, un pickpocket sans talent, une contrôleuse vénéneuse ou encore l’odeur du sandwich au pâté de notre voisine, qui enfume le wagon ", détaille Nancy, qui est au quotidien analyste business pour le compte du Forem.

Bref, le quotidien d’un navetteur haut en couleur, pour le meilleur et parfois pour le pire. Et les histoires, les dialogues entre les personnages sont tous issus de son vécu de navetteuse. Une comédie garantie 100 % ferroviaire, qui parlera donc à tous les habitués de l’univers du rail et qui fera rire tout le monde. Ironie du sort, la pièce de théâtre Le Grand Paranoïa Express sera jouée dès le 24 janvier et jusqu’au 3 février (de jeudi à samedi à 20 h 30 et le dimanche à 16 heures) à la Ruche Théâtre au cœur de Charleroi, juste derrière… la gare !