Le JDE ou Journal des Enfants, le média pour un public plus jeune du groupe IPM (La DH, DH Radio, La Libre belgique, L'Avenir, Paris MAtch Belgique, LN24,...), poursuit son évolution. Après avoir lancé une nouvelle formule pour son édition papier à la rentrée scolaire, le JDE propose depuis ce mercredi matin un tout nouveau site Internet où l’on retrouve les sujets forts de la marque : décryptages d’actu, vidéos pédagogiques et interactivités avec ses lecteurs.

Un site plus clair

"Les internautes sont tous les jours bombardés d’informations. Une des missions du JDE, c’est de trier et de proposer ce qui est le plus pertinent aux lecteurs. Dans cette optique, c’était très important pour nous de rendre la navigation sur notre site Internet plus claire, afin de faciliter la recherche et la découverte d’informations", explique Olivier Deheneffe, le responsable du JDE.

Plus interactive, cette nouvelle mouture permettra également aux jeunes internautes de donner leur appréciation sous chaque article, de partager leurs avis, échanger leurs remarques, poser des questions, etc. "Nous avons aussi gardé et mis en avant l’Agence Kids, un espace réservé aux lecteurs où ils peuvent écrire leurs propres articles, comme de vrais journalistes et nous les envoyer. Ces articles seront eux aussi mis en ligne."

Les enseignants n’ont pas été oubliés. Ils retrouveront sur ce nouveau site le matériel mis à leur disposition pour exploiter le JDE en classe.

> Le JDE tout neuf, à découvrir ici !