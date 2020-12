Sans doute n’aviez-vous pas envisagé un jour de rejoindre un club d’amateurs de chaussettes en coton bio. Cela risque peut-être de changer avec cette nouvelle initiative belge : le “Socksial Club”. Chaque mois, les membres se verront proposer une paire de chaussettes dessinée par une personnalité publique, que ce soit des artistes ou des sportifs.

L’illustrateur français Jean Jullien, dont les dessins ont beaucoup circulé au moment des attentats de Charlie Hebdo et de Paris, vient de donner le coup d’envoi. Le mois prochain, ce sera au tour de la chanteuse Pomme de se prêter à l’exercice. Des artistes belges seront également au programme dans les prochains mois. Les noms des futures collaborations sont annoncés au compte-gouttes pour garder un effet de surprise et permettre des découvertes.

“J’avais envie d’avoir une partie de créativité de mon projet et de collaborer avec des artistes dont j’aime le travail qui viennent de plein de milieux différents, comme le dessin, la musique, le cinéma, le sport… Tout le monde est capable d’imaginer une paire de chaussettes qu’il aimerait bien porter”, indique Mathieu Fonsny, fondateur du club.

L’intérêt de cette haute société des socquettes ne réside pas uniquement dans le fait de recevoir un objet original produit en France en quantité limitée et de manière éthique. Le club a également des ambitions sociales et collabore avec la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés. “Il me semblait important de reverser une partie des revenus à une association, de rendre le projet humain et de faire un geste citoyen”.

Pour chaque abonnement contracté, un kit de sous-vêtements neufs (chaussettes, caleçon et tee-shirt) et un repas par mois pourront être fourni à un réfugié et en échange de chaque paire achetée individuellement, un repas sera offert. L’abonnement est à 17 euros et la paire à 20 euros.

À côté de ce projet, Mathieu Fonsny est programmateur de plusieurs festivals dont Dour et le Brussels Summer Festival. Le “Socksial Club” lui permet de diversifier ses activités. “Je travaille dans la musique. Dans ce milieu, on est sous pression de manière constante pour faire des grosses offres avec plein d’argent, la concurrence est extrêmement forte entre les festivals. J’avais besoin de me créer une bulle d’oxygène”, confie-t-il. Voilà une manière de rendre les traditionnelles chaussettes en guise de cadeaux de Noël moins conventionnelles!