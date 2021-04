Avant, pour Cour et jardin, on regardait les gens comme dans un aquarium, derrière leurs vitres, nous explique Michael Dufour qui avait déjà inventé le théâtre à domicile en jouant devant la fenêtre, la terrasse, le balcon ou dans le jardin des gens (33 dates au total en deux mois et ça continue). Et maintenant, j’ai inversé le concept. C’est moi qui suis dans un aquarium. Et ce sont les gens qui, maintenant, sont à l’extérieur. ce n’est pas toujours nous qui allons avoir froid (sourire) !"

Et si le théâtre en 2021 ressemblait à un photomaton ? C’est en tout cas le pari fou et réussi de l’auteur de la pièce à succès Faites l’amour avec un Belge. Car, sans attendre les concerts-tests ou autres tests culturels du genre, il existe des solutions pour "rouvrir" la culture. "J’avais l’idée de faire une boîte et de jouer dedans", nous confie l’humoriste qui va d’ailleurs tout bientôt partir en tournée dans les communes belges - il attend encore juste l’accord du gouverneur qui tarde - avec son concept décalé - deux sièges de théâtre en extérieur munis d’un casque et d’un boîtier pour choisir le show ou l’artiste (dont un sera un guest local) - mais bien pensé en cette période de restrictions sanitaires. "J’ai transformé un photomaton en théâtre de rue en rajoutant un plexiglas. Ça ressemble donc à une boîte de foire où l’on attrape les nounours. On ne pourra pas m’attraper avec la pince mais on aura une pincée d’humour et une pincée de spectacle. "

Voilà un artiste qui a de la suite dans les idées face à la fermeture permanente des salles de spectacle…

(...)