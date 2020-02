Norman Thavaud, l’homme aux 2,3 milliards de vues cumulées et aux 12 millions d’abonnés sur sa chaîne Youtube (mais aussi 7 millions sur Twitter, 6 sur Instagram et 4 sur Facebook) avait rassemblé 400 000 personnes lors de sa première tournée avec Norman monte sur scène.

Le voilà de retour 4 ans plus tard avec son Spectacle de la maturité. "C’est toujours du stand-up. Moi, seul sur scène avec un micro, pendant une heure et façon one-man-show mais plus moderne, nous confie celui qui passera le 5 mars à Liège et le lendemain à Bruxelles (www.shadowtolive.be). La suite logique, le même ton et le même petit gars sur scène sauf que j’ai grandi un peu. Dans le premier - on ne va pas se mentir - j’avais l’étiquette de l’ado boutonneux dans sa chambre. J’étais déjà un petit peu mûr quand je l’ai eue. J’avais 28 ans et on continuait à dire que j’étais un ado boutonneux… Alors arrêtez vos conneries ! Aujourd’hui, j’ai 32 ans, je suis papa, j’ai ma société et je suis propriétaire. Bref, il faut arrêter de dire que je suis un adolescent (sourire) !"

