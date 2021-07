Demain, 2 heures, sur ma page Facebook, premier épisode du projet secret que je prépare depuis plusieurs mois, écrit Manon Lepomme sur ses comptes Instagram et Facebook. J’y ai mis toute mon âme et tout mon cœur, j’espère que ça vous plaira." En cette période Covid, on a en effet beaucoup parlé de bulles sociales. Manon Lepomme, chroniqueuse dans Les nouveaux enfants de chœur sur Vivacité, a eu l’idée de détourner ces fameuses bulles en pensant à son prochain et ceux qui font le monde d’hier et d’aujourd’hui. Résultat: un projet vidéo que l’auteur du spectacle Non je n’irai pas chez le psy ! voulait réaliser depuis longtemps.

C’est ainsi que sont nées "les capsules, une bulle d’humanité, soit cinq portraits de vie de personnes inspirantes qui donnent foi en l’humanité". Qui sont ces rencontres "humanitaires" ? Vinciane, une coordinatrice d’un accueil de jour pour SDF à la Croix-Rouge; Pascal, fondateur des magasins "Les Petits Producteurs" à Liège; Benoit et Christine, un couple multifonction ; le chanteur de charme et prof de musique François Bijou, et la danseuse et prof de yoga, Chloé. Rendez-vous dès demain/mercredi, 20 heures (et tous les mercredis et dimanche) sur la page Facebook de l’humoriste.