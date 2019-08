Contrairement à Netflix, qui tolère le partage de comptes à plusieurs adresses différentes, Disney + entend lutter contre cette pratique qui a pourtant joué un rôle important dans le succès de son concurrent.





La future plateforme de streaming vient d’annoncer avoir passé un accord avec Charter Communications “pour mettre en œuvre des règles et des techniques d’affaires pour résoudre des problèmes tels que l’accès non autorisé et le partage de mots de passe.” En Belgique, on ne sait toujours pas quand Disney + sera disponible.