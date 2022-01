De Jean-Claude Van Damme à Cécile de France en passant par François Damiens, Benoît Poelvoorde, Philippe Geluck ou René Magritte. Mais aussi Lara Fabian, Adamo, Brel, Damso, Angèle, Sandra Kim, Annie Cordy ou encore Sœur Emmanuelle, manneken-pis, Maggie De Block, Bart de Wever, Charles Michel, Elio Di Rupo, Le Roi Philippe : tous y passent. Sans oublier nos sportifs Nafissatou Thiam, Kevin De Bruyne, Eddy Merckx ou Justine Henin. Même Guihome, François Pirette, Raymond Devos, Virginie Efira, Sandrine Dans et François de Brigode s’y retrouvent. Comme la bande du Cactus avec Jérôme de Warzée, Kody et David Jeanmotte.

Depuis le jour de Noël, Caricatoon est disponible (via Dreamland ou sur www.rivieragames.com) et fait le bonheur des fans - jeu à partir de 7 ans - des célébrités. Si la version française a Jean Dujardin comme égérie, la version belge affiche Eden Hazard et… David Jeanmotte qui n’en revient toujours pas lui-même. "Une firme de jeu de société cannoise m’a contacté début de l’année", nous glisse le célèbre relookeur belge et chroniqueur du Grand Cactus. (...)