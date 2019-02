La petite goutte de sang fait partie des nouveaux symboles médicaux, parmi tous les autres. Elle peut être utilisée dans plusieurs cas de figure, mais selon Plan International UK, qui lutte pour le droit des femmes et l'égalité des sexes, cet emoji n'est pas assez spécifique.





En 2017, l'organisme avait lancé une campagne pour normaliser les menstruations, éradiquer le tabou des règles et rassurer les jeunes filles sur ce phénomène naturel. La création d'un petit émoticône était, selon les membres de l'organisme, un pas dans la bonne direction. Parmi les propositions: un calendrier avec une goutte de sang, des gouttes de sang avec diverses expressions, un utérus et une serviette hygiénique. L'emoji qui a remporté le plus grand suffrage était finalement la culotte avec quelques taches de sang, en toute simplicité.