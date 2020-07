Suite à l’annonce des nouvelles restrictions d’événements en extérieur, les Baladins du Miroir ont décidé de maintenir leur festival qui se tient cet été au Domaine du Stampia à Jodoigne. "Nous allons ainsi poursuivre avec une programmation nouvelle chaque semaine, annonce la célèbre troupe de théâtre de rue par communiqué. Toute l’équipe des Baladins se mobilise avec sérieux mais aussi avec humour et légèreté pour accueillir le public dans le respect de la sécurité de tous et des règles sanitaires." Pour ce faire les Baladins du Miroir ont mis en place toutes les mesures nécessaires afin d’y parvenir.

"Port du masque obligatoire, respect de la distanciation physique, désinfection systématique des espaces ouverts au public et mise à disposition de gel hydroalcoolique, détaille ainsi la troupe qui a fait de la convivialité son cheval de bataille depuis plus de 40 ans. Chaque spectateur ou ‘bulle’ profite d’une balade artistique choisie à la carte, dans la liberté de l’espace vert de sept hectares de notre Stampia, en plein air pour la majorité des activités si la météo nous le permet. Ce système nous permet de garantir un maximum de 200 personnes au même moment sur le lieu ainsi qu’une jauge réduite dans les espaces de spectacle." Une formule qui connaît d’ailleurs un vif succès depuis sa première édition le 4 juillet. Et leur programmation se poursuivra tout au long de l’automne. Toutes les informations sur www.resors.be ou via le 010 88 83 29.