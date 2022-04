Traduit en plus de quinze langues, la comédie Mamma Mia ! a rencontré un succès fou partout où elle s’est installée à travers le monde. Rythmée par les chansons d’ABBA, celle-ci brille tant par sa setlist que par ses tableaux impressionnants et colorés où défilent danseurs et chanteurs expérimentés.

Pour faire durer le plaisir, une nouvelle version du spectacle tiré du film éponyme, porté par Meryl Streep et Amanda Seyfried, verra bientôt le jour. Cerise sur le gâteau, celle-ci sera 100 % belge et donnera lieu à plusieurs représentations sur la scène de Forest National à partir du 20 janvier 2023. Un appel à candidatures est lancé pour plusieurs rôles principaux. Notamment ceux de Sophie, de sa mère Donna, et de ses trois pères potentiels: Sam, Henri et Paul.

La condition pour accéder à ce casting: avoir des notions de danse et de comédie.

Les auditions auront lieu sur rendez-vous le 9 mai prochain à Bruxelles.