" Ils veulent m’arrêter, mais je ne faisais que m’amuser/Je jure que je ne suis pas ivre et que je ne prends pas de drogue/Ils me demandent pourquoi je suis si sexy, parce que je suis Italien" , chante notamment ainsi le leader Damiano David en clin d’œil direct à la polémique de l’Eurovision. Baptisé "MAMMAMIA", le nouveau single du quatuor italien vient donc de sortir (le premier depuis le concours vu que leurs titres "Zitti E Buoni", "I Wanna Be Your Slave" et "Beggin" ont tous été enregistrés avant l’événement). Si les paroles reviennent aussi sur les accusations de plagiat, la pochette du single, elle, ne fait pas non plus dans la dentelle. En effet, le groupe n’a pas hésité à se mettre (littéralement) à nu.

