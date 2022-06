Avec L’épicurieux, Michaël Albas trace un portrait précis de celui qui a connu tout le monde… ou presque.

Entre Marc Danval et Michaël Albas, plus de cinquante années d’écart les séparent. Ils collaboraient à l’émission "C’est presque sérieux" de Walid. Ce dernier conseilla à Albas d’écrire un livre sur Danval. "Il a eu les coudées franches pendant deux ans ; je n’ai rien censuré. Et Michaël est allé voir des témoins pour confirmer les propos de Marc."

En lisant "Marc Danval, L’épicurieux", on remonte le temps, bien au-delà du dernier demi-siècle, avec de nombreux personnages nés bien avant que le XXe voit le jour. Le présentateur, programmateur et producteur de La Troisième Oreille, le samedi sur La Première RTBF depuis plus de 30 ans a vu le jour trois ans avant la Seconde Guerre mondiale et il estime que sa mémoire a commencé à fonctionner le 10 mai 1940.