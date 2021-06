Mais, même en dehors des frontières, l'animatrice de RTL-TVI retrouve ses fidèles auditeurs, venus supporter la Belgique sur le sol espagnol, et s'est volontiers prêté à une série de selfies. "Les Belges sont à Séville!!!!", écrit-elle en story Instagram avant d'ajouter : "Come on Red Devils!"

Après une belle 12e saison au micro dude Radio Contact, Maria del Rio s'est offert un week-end bien mérité à Séville, ville qui accueille, ce dimanche soir la rencontre Belgique-Portugal dans le cadre de l'Euro 2021 de football.