"Cette gifle, ce n’est pas du culot, c’est de la violence et de l’agressivité, réagit la comédienne et Youtubeuse Marie Benoliel, connue pour son personnage culotté de Marie S’infiltre, et qui sera en spectacle le 11 mai prochain au Cirque royal de Bruxelles. Cela n’a rien à voir avec du show. Et j’irais même plus loin, c’est un comportement assez dénigrant par rapport aux femmes, je trouve finalement." Elle explique sa réflexion par le fait qu’elle ne comprend pas que l’on puisse défendre une personne, surtout une femme, par les coups. "De considérer que sa femme est attaquée, par une blague déjà, qu’elle soit douteuse ou non, d’aller la défendre par des coups, je trouve que c’est la ramener à un état assez indigne… faible et victimisant pour elle."

Et de conclure sur ce débat. "Ce n’est même pas que la violence n’est pas une solution, la violence est un acte d’une terrible faiblesse. D’ailleurs, on le voit quand il se met à chialer. Ce n’est pas du culot, juste une fierté mal placée."