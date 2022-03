"Je ne vais pas me plaindre car les artistes ont morflé pendant deux ans et, nous, on est déjà un peu des nantis avec la radio (Vivacité) et la télé (Grand Cactus) , confesse d’emblée Martin Charlier qui sera ces 11, 12 et 14 avril au Théâtre Marignan de Charleroi. À nouveau célibataire (il n’est plus en couple avec la bourgmestre de Verviers Muriel Targnion), l’humoriste du Grand Cactus (qui avait fait ses débuts chez Ruquier dans On ne demande qu’à en rire !), était ce mercredi soir dans L’ Escape Show de Tipik (avec Fanny Jandrain et opposé à Jérôme de Warzée/Carmela Giusto) et aura aussi son best of pour fêter ses 15 ans de scène en octobre prochain au Voo Rire. "Et là, je viens de roder 45 fois mon nouveau spectacle ( Donneurs de leçons - "car on en a eu durant la période Covid !" - avec 10 personnages différents dont Madame Rigide, NdlR) à la Comédie centrale de Liège et Charleroi. Première fois que cela m’arrive de faire 45 jours sans pause."